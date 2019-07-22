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ظريف: لن نفصح عن الجهة التي تشتري نفطنا

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ظريف: لن نفصح عن الجهة التي تشتري نفطنا
CNN
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رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الكشف عن هوية الجهة التي ستستورد النفط الإيراني، أو الطريقة التي ستتبعها إيران في تصدير النفط التفافا على العقوبات الأمريكية.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة "سي إن إن" الأمريكية قال ظريف ردا على سؤال حول ما إذا بإمكان إيران الاستمرار في بيع نفطها للصين أو الهند رغم العقوبات الأمريكية: "سنواصل بيع النفط، ولكن كيف ولمن، سيبقى سرا من أسرار دولتنا، لأن معرفة هذا الأمر يمكن الولايات المتحدة من منعنا من ذلك".

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وتابع: "سنواصل بيع النفط لأن سوق النفط العالمية لا يمكنها أن تصمد من دون نفطنا".

وفي وقت سابق أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، عن تفاؤله بحدوث تحسن في صادرات بلاده من النفط الخام رغم تشديد العقوبات الأمريكية

المصدر: "ي إن إن"

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