وزير النفط الإيراني متفائل بتحسن صادرات بلاده النفطية

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أنه "متفائل جدا" إزاء حدوث تحسن في صادرات بلاده من النفط الخام رغم تشديد العقوبات الأمريكية على المصدر الرئيسي لدخل البلاد.

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وقال زنغنه في تصريح للتلفزيون الرسمي: "إنني متفائل جدا بتحسن صادراتنا من النفط".

وأضاف أن "التعاون بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول –أوبك- والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة – أوبك + - سيحقق استقرار السوق".

وأشارت مصادر في مجال الصناعة الشهر الماضي، إلى أن صادرات إيران من النفط الخام هبطت في يونيو إلى 300 ألف برميل يوميا أو أقل بعد أن شددت واشنطن العقوبات على صادرات طهران من النفط في مايو الماضي.

من جهته، أعلن مندوب شركة النفط الإيرانية في بورصة الطاقة، عن إمكانية شراء الزبائن الأجانب النفط الخام من إيران.

وأوضح أمير حسين تبيانيان، في تصريح صحفي، أن "الخطوة جاءت لوجود رغبة لدى أشخاص خارج إيران بالحضور والمشاركة بتداولات النفط الخام في بورصة الطاقة المحلية، بعدما كانت المشاركة مقتصرة على الشركات الأجنبية بالصفة الاعتبارية".

وأشار مندوب الشركة الوطنية، إلى أنه "صار بإمكان الأجانب الحصول على رمز تداول والمشاركة بصفقات شراء النفط الخام الإيراني في بورصة الطاقة المحلية".

المصدر: رويترز