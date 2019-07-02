اتفقت دول "أوبك+" الثلاثاء على تمديد خفض إنتاج النفط حتى مارس 2020 في مسعى لدعم أسعار الخام، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضعفا وارتفاعا في الإنتاج الأمريكي من الخام.

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وتقرر تمديد تخفيضات الإنتاج في الاتفاق، الذي تقوده روسيا والسعودية، بالشروط نفسها، أي أن دول "أوبك+" ستخفض مجتمعة إنتاجها النفطي حتى أبريل 2020 بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من الخام.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع السادس لدول "أوبك+" في فيينا اليوم، إن الدول المشاركة في الاتفاق صوتت بالإجماع لصالح تمديد التخفيضات.

وأشار إلى أن الموقف المشترك لروسيا والسعودية كان محوريا في اتخاذ قرار التمديد، وأضاف أن دول "أوبك+"، المتكونة من 24 دولة، وقعت ميثاقا للتعاون طويل الأجل في سوق النفط.

وعن مدى امتثال دول "أوبك+" للاتفاق، قال الوزير الروسي إن نسبة الامتثال بلغت في شهر مايو الماضي 163%، مشيدا بدور السعودية، التي تعد أحد أبرز منتجي النفط في العالم، في هذا المجال.

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أما عن موعد الاجتماع القادم لـ "أوبك+"، فأشار نوفاك إلى أن دول "أوبك+" اتفقت على عقده في أبو ظبي بالإمارات في شهر ديسمبر المقبل.

ويخفض تحالف "أوبك+"، إمدادات النفط منذ 2017 لمنع انخفاض الأسعار وبهدف امتصاص التخمة الزائدة من الأسواق وبث الاستقرار في سوق النفط.

ومخاوف التحالف تتطابق مع نتائج استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، وأظهر أن أسعار النفط ربما تواجه ضغوطا من جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي، الذي يقلص الطلب على الخام، في حين يغرق النفط الأمريكي السوق.

المصدر: وكالات روسية