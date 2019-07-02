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وزير النفط الإيراني: إيران مستثناة من تخفيضات اتفاق "أوبك+"

مال وأعمال

وزير النفط الإيراني: إيران مستثناة من تخفيضات اتفاق
Reuters
وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه
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ذكر وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أنه تقرر تمديد استثناء إيران من اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين مجموعة الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج "أوبك".

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وجاء تصريح الوزير الإيراني عقد اجتماع المجلس الوزراء للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" في فيينا، يوم أمس الاثنين، وأضاف أن مطلب إيران من الاجتماع الـ176 للمنظمة قد تحقق، حيث تم إعفاؤها من تخفيضات الإنتاج، كما كان في السابق.

وقررت منظمة "أوبك" خلال اجتماعها الاثنين تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة 9 أشهر أخرى.

وستعقد الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج من خارج المنظمة اجتماعا اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد الاتفاق.

المصدر: "فارس"

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