رسميا.. أوبك توافق على تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر (فيديو)
وافقت منظمة أوبك، الاثنين، على تمديد خفض إمدادات النفط لمدة 9 أشهر (حتى مارس 2020) وذلك بعد تجاوز الأعضاء خلافات دعم سعر الخام وسط تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.
#HappeningNow: the press conference of the 176th Meeting of the #OPEC Conference in #Vienna, #Austria. #LiveFeed: https://t.co/YbZlEUjGmkpic.twitter.com/zj3yIvbeL0— OPEC (@OPECSecretariat) 1 июля 2019 г.
وقالت ثلاثة مصادر بـ "أوبك"، إن المنظمة اتفقت على تمديد خفض إمدادات النفط حتى مارس 2020.
وارتفع خام القياس العالمي برنت بما يزيد عن 25% منذ بداية العام، بعدما شدد البيت الأبيض العقوبات على فنزويلا وإيران العضوين في أوبك، وهو ما أدى إلى انخفاض صادراتهما النفطية.
يذكر أن خام برنت ارتفع نحو دولارين يوم الاثنين 1 يوليو، صوب 67 دولارا للبرميل، وهو ما عزاه الخبراء إلى قرار أوبك خفض الإنتاج، غير أنه قلص مكاسبه لاحقا ليبلغ عند التسوية 65.06 دولار للبرميل بزيادة 32 سنتا أو 0.49%.
وتعقب اجتماع أوبك اليوم، محادثات مع روسيا وحلفاء آخرين، فيما يُعرف باسم تحالف "أوبك+"، يوم الثلاثاء.
المصدر: RT + رويترز