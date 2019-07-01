رسميا.. أوبك توافق على تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر (فيديو)

وافقت منظمة أوبك، الاثنين، على تمديد خفض إمدادات النفط لمدة 9 أشهر (حتى مارس 2020) وذلك بعد تجاوز الأعضاء خلافات دعم سعر الخام وسط تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وقالت ثلاثة مصادر بـ "أوبك"، إن المنظمة اتفقت على تمديد خفض إمدادات النفط حتى مارس 2020.

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وارتفع خام القياس العالمي برنت بما يزيد عن 25% منذ بداية العام، بعدما شدد البيت الأبيض العقوبات على فنزويلا وإيران العضوين في أوبك، وهو ما أدى إلى انخفاض صادراتهما النفطية.

يذكر أن خام برنت ارتفع نحو دولارين يوم الاثنين 1 يوليو، صوب 67 دولارا للبرميل، وهو ما عزاه الخبراء إلى قرار أوبك خفض الإنتاج، غير أنه قلص مكاسبه لاحقا ليبلغ عند التسوية 65.06 دولار للبرميل بزيادة 32 سنتا أو 0.49%.

وتعقب اجتماع أوبك اليوم، محادثات مع روسيا وحلفاء آخرين، فيما يُعرف باسم تحالف "أوبك+"، يوم الثلاثاء.

المصدر: RT + رويترز