لقاء روسي عراقي قبل اجتماع مهم لـ"أوبك+"
بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا الاثنين، مع وزير النفط العراقي ثامر غضبان العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في إطار اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+".
وأشاد الوزير الروسي بالعلاقات المتينة التي تربط روسيا بالعراق، وقال إن شركات الطاقة الروسية تتعاون بنشاط مع الجانب العراقي، مشيرا إلى "لوك أويل" و"غازبروم نفط" اللتين تشاركان بنجاح في مشاريع طاقة بالعراق.
#ОПЕК_плюс— Минэнерго России (@MinenergoGov) July 1, 2019
Итоги встречи Александра Новака @novakav1 с Министром нефти Республики Ирак Тамером Гадбаном.https://t.co/4GgkBGQh8vpic.twitter.com/UqhC6b2OPi
وأضاف أن العديد من شركات الطاقة الروسية الأخرى مهتمة بدخول السوق العراقية، بما في ذلك في مجالات خدمات حقول النفط وتوريد معدات الطاقة، معربا عن أمله في أن يفتح التعاون بين البلدين مجالات واعدة جديدة لتنمية التعاون الثنائي.
وجاء اللقاء بين الوزيرين قبل انطلاق الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة اتفاق "أوبك+" بقيادة روسيا والسعودية، واجتماع مهم ستعقده الدول المشتركة في "أوبك+" غدا لبحث مسألة تمديد الاتفاق.
المصدر: RT