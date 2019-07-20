توقف الإنتاج في أكبر حقل نفطي في ليبيا

أعلنت مؤسسة النفط الوطنية الليبية اليوم عن إغلاق حقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد منذ يوم الجمعة، بسبب انغلاق أحد الصمامات في منظومة الضخ مشيرة إلى بدء التحقيق في الحادث.

ولم يتضح بعد سبب إغلاق الصمام أو من أغلقه، لكن الحقل كان هدفا للعديد من عمليات الإغلاق على يد محتجين أو جماعات مسلحة خلال السنوات القليلة الماضية.

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وذكرت المؤسسة أن الحقل كان يضخ نحو 290 ​​ألف برميل يوميا قبل الإغلاق وأن الواقعة حدثت في منطقة الحمادة الصحراوية غرب ليبيا والمحاطة بعدد من البلدات والمدن.

وكانت مصادر قد قالت لوكالة "رويترز" إن الإنتاج في حقل الشرارة توقف بسبب إغلاق صمام في خط الأنابيب الذي يربط الحقل بميناء الزاوية حيث توجد أيضا منشأة تكرير.

وقال أحد المصادر: "أغلقوا الحقل لأن الضغط في الأنبوب كان يزيد وذلك لحين معرفة ما يجري".

وكان إنتاج ليبيا الإجمالي من النفط قبل إغلاق حقل الشرارة يتراوح بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميا، حسبما ذكر مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، في وقت سابق من الشهر.

وتدير المؤسسة حقل الشرارة بالشراكة مع "ريبسول" الإسبانية و"توتال" الفرنسية و"أو. إم. في" النمساوية و"إكوينور" النرويجية.

المصدر: "رويترز"