صندوق النقد الدولي يدعو المغرب لتعويم عملته

دعا صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، المغرب للمضي قدما نحو زيادة مرونة سعر صرف عملته المحلية، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية.

وقال الصندوق في تقرير عن التطورات الاقتصادية والمالية في المغرب: "كانت المرحلة الأولى من الانتقال إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف ناجحة، والظروف الحالية لا تزال مواتية لمواصلة هذا الإصلاح لأغراض وقائية، لأنها ستساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية".

كما دعا صندوق النقد الدولي المغرب "إلى مواصلة التوحيد المالي للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع حماية الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط".

من جهتها أبلغت السلطات المغربية صندوق النقد الدولي أن المرحلة التالية في تعويم الدرهم المغربي، سيتم إطلاقها عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.

وكان المغرب وسع في يناير 2018 نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5% من السعر المرجعي من 0.3%، ومنذ مارس 2018 لم يتدخل البنك المركزي المغربي في سوق الصرف الأجنبي.

المصدر: "رويترز"