فرنسا تقر ضريبة على شركات التكنولوجيا رغم امتعاض واشنطن

أقر مجلس الشيوخ في فرنسا الخميس، فرض ضريبة على إيرادات شركات التكنولوجيا مثل "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك"، بالرغم من تحذيرات الولايات المتحدة.

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ومن المقرر تطبيق الضريبة المقترحة والبالغة 3% على إيرادات الشركات الرقمية في فرنسا، التي تتجاوز مبيعاتها السنوية على مستوى العالم 750 مليون يورو، وستطال الضريبة الجديدة 30 شركة رئيسية معظمها من الولايات المتحدة.

ووفقا لتقديرات المجلس فإن الضريبة الجديدة ستجلب نحو 400 مليون يورو في 2019، و650 مليونا في 2020.

وقبل ذلك قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن الحلفاء بحاجة إلى تسوية الخلافات "بدون استخدام التهديدات"، وذلك بعدما أعلنت واشنطن عن فتح تحقيق حول آثار هذه الضريبة.

المصدر: وكالات