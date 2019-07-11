باريس تدعو واشنطن لـ "تجنب لغة التهديد" في قضية الضرائب

أكد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن على فرنسا والولايات المتحدة إيجاد طرق أخرى، غير التهديد، لحل المشاكل المتعلقة بكيفية فرض باريس الضرائب على الشركات الرقمية الأمريكية.

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وقال لومير اليوم الخميس: "بين الحلفاء يمكننا، بل ويجب علينا، حل مشاكلنا بطرق أخرى غير التهديد"، مضيفا أن "فرنسا بلد يتمتع بالسيادة، وقرارات فرنسا حول مسائل الضرائب هي قرارات سيادية وسوف تبقى كذلك".

وتعتزم الإدارة الأمريكية إجراء دراسة بشأن قانونية قرار فرنسا تطوير تشريعاتها الخاصة بحيث تقضي بفرض ضرائب على الشركات الرقمية الأمريكية العملاقة، حيث أكدت وكالة "بلومبرغ" أن البيت الأبيض سيفرض رسوما إضافية على السلع والخدمات الفرنسية وفقا لنتائج هذه الدراسة.

المصدر: رويترز