البورصة المصرية تخسر نحو 2.3 مليار جنيه في يوم واحد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات، اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 2.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 746،888 مليار جنيه، بضغوط من المتعاملين المصريين.

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وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 0.6%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14013 نقطة، وتراجع مؤشر الأوزان "EGX 50 EWI" لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 1.24%، وتراجع إلى مستوى 2069.8 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70" بنسبة 0.43%، وصعد إلى مستوى 545 نقطة، فيما قفز مؤشر "EGX 100" الأوسع نطاقا، بمقدار 0.22% مسجلا 1412 نقطة.

المصدر: فيتو