تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.034 مليار جنيه.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم 80 مليون ورقة مالية بقيمة 569.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.2 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.06% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.23%، والعرب على 3.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 63.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.16%.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14202 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2104 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17429 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 604 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 451 نقطة.

وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وهوت 90 شركة، فيما لم تتغير مستويات 45 شركة.

المصدر: وكالات