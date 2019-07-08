رئيس منطقة اليورو يدعو الحكومة اليونانية الجديدة للالتزام بالتقشف المالي

دعا رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو، رئيس الوزراء اليوناني الجديد كرياكوس ميتسوتاكيس، إلى احترام التزامات حكومة أليكسيس تسيبراس، في مجالي الإصلاح الحكومي والتقشف في الإنفاق العام.

وقال سنتينو للصحفيين في بروكسل: "نصيحتي (للحكومة اليونانية الجديدة) هي أنه يجب أن نحترم التزاماتنا، هذه هي الطريقة الوحيدة التي أعرفها لكسب المصداقية".

وأضاف أن "التعهدات هي تعهدات. إذا نكثناها فإن المصداقية هي أول ما سينهار وسيؤدي ذلك إلى نقص الثقة والاستثمارات، وفي نهاية المطاف، نقص النمو".

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من جهته، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، إن "الإصلاحات هي الطريقة الصحيحة لخلق كل الوظائف التي ينتظرها الجميع، وخاصة الشباب اليوناني".

وكان كرياكوس ميتسوتاكيس، قد أدى اليمين وتولى مهام رئيس الوزراء اليوناني، بعد فوز حزبه المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتعهد بتخفيف سياسات التقشف التي تعهد بها سلفه اليساري ألكسيس تسيبراس، في إطار الاتفاق مع الجهات الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية على إنقاذ الاقتصاد اليوناني جراء أزمة الديون قبل عدة سنوات.

المصدر: فرانس برس