ميتسوتاكيس يؤدي اليمين رئيسا لوزراء اليونان

أدى رئيس الوزراء اليوناني الجديد، كرياكوس ميتسوتاكيس اليمين اليوم الاثنين، بعد فوز ساحق في انتخابات مبكرة، جاءت تحت عناوين رفع الاستثمارات وخفض الضرائب وتأمين الوظائف.

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ووعد زعيم حزب "الديموقراطية الجديدة" اليوناني المحافظ ميتسوتاكيس (51 عاما) بإنهاض اليونان بعد مرحلة مؤلمة، في إشارة لعهد حكومة اليكسيس تسيبراس، الذي أقر بهزيمته في الانتخابات التشريعية.

وقال تسيبراس المنتمي لحزب "سيريزا" اليساري "نحن نقبل حكم الشعب. لقد اتخذنا قرارات صعبة لكي تصل اليونان إلى ما هي عليه اليوم، ودفعنا ثمنا سياسيا باهظا".

وميتسوتاكيس من عائلة سياسية معروفة، فهو نجل رئيس الوزراء الأسبق كوستانتينوس ميتسوتاكيس، وشقيقته دورا باكويانيس كانت وزيرة للخارجية ورئيسة لبلدية أثينا.

من الجدير ذكره، أن انتخابات أمس الأحد في اليونان، كانت الثالثة خلال أشهر عدة، وقد أنهت معها أربع سنوات من حكم اليساريين بعد فشلهم بتخطي خطط التقشف.

وعاشت اليونان أزمة مالية طاحنة منذ عام 2010 احتاجت خلالها إلى دعم مالي من شركائها في الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات.

المصدر: "رويترز"+ "أ ف ب"