كشفت وسائل إعلام عن استثمار مهم لسلطنة عمان في الصومال، التي تعيش حالة من الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ سنوات.

وذكرت صحيفة "أثير" الإلكترونية أن شركة "ريسوت للإسمنت" العمانية اتفقت مع مجموعة شركات "أم إس جي المحدودة" مطلع الأسبوع الجاري على تأسيس وحدة طحن للإسمنت في مدينة بربرة الصومالية المطلة على البحر الأحمر.

ووفقا للشركة العمانية فإن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 40 مليون دولار، على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالي مليون طن من الإسمنت سنويا.

وأفادت "ريسوت" أن نصيبها من رأس المال يبلغ ما يقارب 55%، بينما يبلغ نصيب مجموعة "أم إس جي" 45%.

وتعد "ريسوت للإسمنت" أكبر شركة منتجة للإسمنت في سلطنة عمان، ولدى الشركة أعمال في عمان واليمن وشرقي إفريقيا والبلدان المطلة على المحيط الهندي.

المصدر: "أثير"