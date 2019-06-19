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اتفاق بين دول "أوبك+" على الاجتماع مطلع يوليو

مال وأعمال

اتفاق بين دول
Reuters
اتفاق بين دول "أوبك+" على الاجتماع مطلع يوليو
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اتفقت منظمة "أوبك" مع المنتجين المستقلين على عقد اجتماع في مطلع يوليو القادم لاتخاذ قرار مشترك بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، الذي ينتهي الشهر الجاري.

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وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن "أوبك" اتفقت على عقد اجتماعها القادم في الأول من يوليو القادم، يعقبه اجتماع مع المنتجين المستقلين في الثاني من الشهر ذاته.

ومن المتوقع أن تتفق الدول المنضوية في الاتفاق، القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، على تمديده حتى نهاية العالم الجاري.

المصدر: وكالات

 

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