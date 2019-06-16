وزير الطاقة السعودي: نأمل بتوصل أوبك إلى توافق في فيينا لتمديد الاتفاق الحالي

أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن من المرجح أن تجتمع أوبك في بداية يوليو القادم في فيينا، معبرا عن أمله بتوصل المنظمة إلى توافق بشأن تمديد اتفاقها على خفض إنتاج النفط.

وقال الفالح للصحفيين، اليوم الأحد، على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين (G20) في شمال غرب طوكيو: "نأمل بالتوصل إلى توافق لتمديد اتفاقنا عندما نجتمع خلال أسبوعين في فيينا".

وردا على السؤال الصحفي عن موعد الاجتماع أجاب: "من المرجح في الأسبوع الأول من يوليو القادم".

وكان الفالح قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن أوبك على وشك الاتفاق على تمديد اتفاقها السابق بشأن خفض الإنتاج، إلى ما بعد يونيو الجاري، على الرغم من أنه ما زالت هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في أوبك والتي تمثل جزءا من اتفاق خفض الإنتاج (أوبك +).

المصدر: رويترز