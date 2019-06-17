مصر تصنع ناقلة بترول كبيرة تحمل اسم "إله النيل" (صور)

شهدت ترسانة "بورسعيد مارين البحرية" لتصنيع السفن تدشين السفينة "Habi oil tanker" أحدث ناقلة بترول "double hull" تصنع في الترسانة بهذا الحجم.

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وقال مدير إدارة ترسانة "بورسعيد مارين البحرية"، المهندس محمد الكتبي، في بيان إنه يبلغ طول الناقلة 85 مترا، وعرضها 15 مترا، وحمولتها 3500 طن، مصنوعة بفكر وتصميم وتنفيذ سواعد مصرية 100%.

وأضاف أنها تحمل شهادات دولية من هيئة التفتيش البولندية، مشيرا إلى أن التصميم والتنفيذ بالكامل تم داخل الترسانة، موضحا أن الترسانة شهدت أيضا هذا الأسبوع تصنيع "لانش خدمات بترولية وونش صيد هيدروليك".

وأوضح أنه سيتم فتح فرع للترسانة في أحدى الدول الإفريقية في الفترة المقبلة، ورفع العلم المصري هناك، بمشاركة عمالة مصرية وإفريقية، وذلك تنفيذا لتوجيهات مبادرة الرئيس السيسي لزيادة التعاون المصري الإفريقي.

وتحمل السفينة اسم "حابي" وهو إله النيل عند المصريين القدماء، والذي يعني السعيد أو جالب السعادة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية