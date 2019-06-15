أظهر بيان نشرته‭‭‭ ‬‬‬الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن بيع الحكومة نسبة 8% في "شركة اتصالات المغرب" سيضخ 8.87 مليار درهم (920 مليون دولار) في ميزانية الدولة في إطار برنامج الخصخصة.

وأفاد البيان بأن "حصة نسبتها 6% وتتألف من 52.74 مليون‭‭‭ ‬‬‬سهم بسعر 127 درهما (13.2 دولار) ستباع عبر عملية بيع كتل الأسهم للمستثمرين‭‭‭ ‬‬‬المؤسساتيين مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والبنوك في 17 يونيو".

أما ما تبقى ويمثل 2% فسيتم بيعه عن طريق طلب عروض بيع عمومي بسوق بورصة الدار البيضاء بسعر 125 درهما (12.9 دولار) بدءا من 26 يونيو وحتى الخامس من يوليو.

وأظهر البيان أن حصة الاثنين في المئة تضم 2.9 مليون سهم، وتمثل 0.3 في المئة من رأسمال "شركة اتصالات المغرب"، ستباع لموظفي الشركة بسعر السهم 117.7 درهم.

وسيؤدي البيع إلى تقليص حصة الدولة في الشركة من 30% إلى 22%.

المصدر: "رويترز"