هل تتأثر مصر بالهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان؟

أعلن مصدر في وزارة البترول المصرية، أن بلاده لن تتأثر باستهداف ناقلتي النفط في بحر عمان في منطقة الخليج العربي.

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وذكر المصدر وفقا لصحيفة "الدستور" أن مصر تؤمن احتياجاتها النفطية لفترات طويلة الآجل تم التعاقد عليها مسبقا، بالإضافة إلى ميزانية دعم الطاقة بالموازنة العامة للدولة.

وأكد عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية عطية عطية، أن مصر لن تتأثر من استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان، مشيرا إلى أن القاهرة تحاول قدر الإمكان أن تكتفى ذاتيا من النفط، كما اكتفت من الغاز الطبيعي.

ونوه بأن "مصر خلال فترة وجيزة ستكتفى ذاتيًا من الزيت الخام، وذلك بعد استغلال الاحتياطي الموجود في الحقول التي تم اكتشافها قديما وتشغيل معامل التكرير المصرية التي يتم حاليا تطويرها بشكل جيد، ولكن يبقى لاكتمال تنمية الحقول والاكتفاء الذاتي التسريع والرقابة الصارمة، ووضع خطة استراتيجية محدودة الآجل وكذلك خطة طويلة الآجل للخروج من عمليات الاستيراد البسيطة بالنسبة للزيت".

وتعد هذه المرة الثانية خلال شهر التي تستهدف ناقلات النفط في مناطق متفرقة من الخليج العربي، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دفعت أسعار النفط العالمية للارتفاع إلى ما يقرب من 4%، ولم تتأثر مصر بهذا الارتفاع.

ودانت القاهرة، في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم على الناقلتين، وأكدت موقفها الرافض للمساس بأمن الممرات المائية التجارية.

المصدر: الدستور