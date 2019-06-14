صندوق النقد الدولي يوافق على صرف شريحة قروض جديدة لتونس

وافق صندوق النقد الدولي خلال اجتماع مجلس إدارته، يوم الأربعاء في واشنطن، على صرف قسط بقيمة 247 مليون دولار لفائدة تونس، وهو القسط السادس في إطار برنامج القرض مع تونس.

وحصلت تونس في ماي 2016، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار على أربع سنوات.

ويرتبط البرنامج بمواصلة تونس لإصلاحات اقتصادية ترمي إلى التحكم في العجز، بحسبما نقلته وكالة "رويترز" عن الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي.

وبهذا يصل إجمالي حجم الأقساط التي حصلت عليها تونس منذ سنة 2016 إلى حوالي 1.6 مليار دولار.

وصرح مسؤولون بأن تونس تحتاج إلى تمويل خارجي بحوالي 2.5 مليار دولار في 2019.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية