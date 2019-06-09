"الزراعة المصرية" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، محمد القرش، أن ظاهرة ارتفاع أسعار الليمون "فسيولوجية"، وأن المحصول يعاني من ظاهرة "تساقط يونيو"، الأمر الذي يتسبب في انخفاض الإنتاج.

وقال القرش، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، على القناة الأولى، إنه "وبعد موسم شهر رمضان والعيد، وبسبب الإجازات يكون حجم المعروض في الأسواق قليلا، وهذه الأسباب هي التي أدت إلى ارتفاع أسعار الليمون" مشددا على أن الأسعار ستعود لوضعها الطبيعي خلال أسبوعين.

وأكد القرش ارتفاع الأسعار بالفعل، لكنه لم يصل إلى 60 أو 80 جنيها كما يزعم ويروج البعض، لافتا إلى أن التغيرات المناخية في مصر أثرت بشكل كبير على حجم الإنتاج.

من جانبه، أكد نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة في الغرف التجارية، حاتم نجيب، أن "السبب يعود إلى العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد في شهري مارس وأبريل الماضيين، مسببة تساقط الأزهار وانخفاض معدلات الإنتاج".

وأضاف، أن "سعر المنتج يتراوح بين 45-60 جنيه للكيلو في أسواق الجملة".

المصدر: المصريون