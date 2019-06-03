كشف مسؤول تنفيذي كبير بشركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، عن أن الشركة تخطط لبدء إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر قبل حلول نهاية الشهر الجاري.

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وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك دريلينغ" يوسي جفورا: "نواصل الاختبارات الفنية للأنابيب كما هو مقرر، ونأمل بأن نستطيع تسليم الغاز لمصر تجاريا قبل نهاية يونيو".

ووقعت "ديليك دريلينغ" وشريكتها الأمريكية "نوبل إنرغي" اتفاقا تاريخيا أوائل العام الماضي لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي "تمار" و"لوثيان" إلى أحد العملاء في مصر.

حينها وصف مسؤولون إسرائيليون هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979.

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واشترت "ديليك دريلينغ" و"نوبل إنرغي" بعد ذلك حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية لنقل إمدادات الغاز.

يذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "تمار" بدأ في 2013، ومن المتوقع أن يدخل حقل "لوثيان" حيز التشغيل بحلول نهاية 2019.

المصدر: "رويترز"