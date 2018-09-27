إسرائيل تشتري حصة في شركة استراتيجية مصرية

اتفق شركاء مصريون وإسرائيليون على شراء حصة من أسهم خط أنابيب شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية، في صفقة قالت الشركات، إنها ستمكن من البدء في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر مطلع 2019.

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وبموجب الاتفاق سيحصل الشركاء من مصر وإسرائيل على 39% من أسهم خط أنابيب شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية، مقابل 518 مليون دولار.

ودفعت كل من شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"نوبل إنرغي"، اللتين تطوران معا حقول غاز إسرائيلية، 185 مليون دولار، بينما دفعت شركة "غاز الشرق" المصرية 148 مليون دولار لشراء حصة في شركة "غاز شرق المتوسط"، التي تدير خط أنابيب بين مصر وإسرائيل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع اتمام الصفقة، التي أعلن عنها مساء أمس الأربعاء، بالإضافة إلى صفقات أخرى ذات صلة في مطلع عام 2019.

وستسمح الصفقة بتزويد مصر بنحو 64 مليار متر مكعب من الغاز قيمتها 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين وذلك في إطار اتفاق تاريخي وقع في فبراير الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك دريلينغ" يوسي أبو، إن الصفقة تاريخية، وستسهم في جعل مصر مركز طاقة إقليمي وتضعها في مصاف مراكز الطاقة العالمية الكبيرة.

وتملك شركة "غاز شرق المتوسط" خط أنابيب تحت البحر يمتد بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر.

وتضمنت الصفقة موافقة شركة "غاز شرق المتوسط" على إنهاء المحاكم مع مصر وإسقاط الدعاوى بحق القاهرة، فيما يتعلق بإلغاء صفقة غاز مع إسرائيل قبل عدة سنوات، حسبما ذكرت شركة "ديليك دريلينغ" في بيان.

المصدر: وكالات