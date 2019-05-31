مصر.. مطالبات بتدخل عاجل بسبب حشرة قاتلة!

حذر نقيب المزارعين في مصر سيد خليفة، من دودة جديدة دخلت مصر مؤخرا تسمى دودة الحشد الخريفية، والتي تعد من أخطر الآفات التي تهدد الإنتاج الزراعي.

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وذكر خليفة أن هذه الحشرة ظهرت في مصر خلال فترة الزراعات الصيفية وخاصة الذرة بأنواعها والقطن، مشددا على ضرورة التصدي لهذه الآفة من خلال تشكيل لجنة عليا لمتابعة مكافحة دودة الحشد، تشارك فيها كل الوزارات المعنية ونقابة الزراعيين، مع إعداد خارطة طريق تشمل كيفية إدارة أعمال المكافحة ووضع خطط تنفيذية عاجلة لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف نقيب الزراعيين في بيان أن مصر تخوض أخطر المعارك التي تهدد الإنتاج الزراعي والإدارة الجيدة هي طوق النجاة من الأزمة، منوها بأن إدارة عمليات المكافحة للحشرة الفتاكة هي عنوان نجاح مصر في تجاوز أهم الأزمات التي تهدد أحد أهم قطاعات التنمية المستدامة وهو القطاع الزراعي، مشددا على ضرورة توفير الاعتمادات العاجلة اللازمة لأعمال المكافحة للسيطرة على دودة الحشد والحد من وصولها إلى مناطق التكثيف الزراعي في الدلتا حتى لا ينتشر الخطر في البلاد.

وأعلنت وزارة الزراعة المصرية وصول دودة الحشد، ووفقا للتقرير الخاص بنتائج تحليل عينة حشرية أخذت من قرية العقبة في مركز كوم أمبو بأسوان، داخل أحد حقول الذرة الشامية، عرف معهد بحوث أمراض النباتات العينة ظاهريا، على أنها دودة الحشد الخريفية، كما جرت المطابقة بتقنية البصمة الوراثية.

المصدر: الوطن