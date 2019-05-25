الجراد يغزو جنوبي مصر

وجه محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، مسؤولي الزراعة في المحافظة، بتكثيف أعمال مقاومة أسراب الجراد من خلال نشر فرق المكافحة في المنطقة الغربية المتاخمة لطريق أسوان أبو سمبل البري.

وكلف المحافظ رئيس مدينة أبو سمبل، بتوفير الدعم اللوجستي لفرق المكافحة وتجهيز العبارة النيلية لنقل السيارات والمعدات والمبيدات اللازمة إلى المنطقة الشرقية للبدء فورا في أعمال مكافحة الآفة الزراعية.

وشدد إبراهيم على ضرورة متابعة الموقف أولا بأول وإخطاره شخصيا بجهود المقاومة والمكافحة للسيطرة على أسراب الجراد والقضاء عليها بشكل نهائي.

من جانبه، أوضح مدير قاعدة الجراد في أسوان المهندس أحمد إسماعيل، بأنه "فور الإبلاغ بوجود مجموعات من أسراب الجراد في منطقة الكيلو 16 بمدينة أبو سمبل انطلقت على الفور فرق المكافحة، وأجري مسح شامل لكافة المساحات الزراعية في المدينة".

وقال إسماعيل: "مساء الجمعة بدأت أعمال المكافحة والمقاومة برش المبيدات اللازمة من خلال معدات مخصصة لذلك، وبالتوازي ستقوم فرق المكافحة السبت بالتوجه إلى المنطقة الشرقية لتنفيذ أعمال المقاومة بالشكل المطلوب".

وأضاف أن "سبب ظهور أسراب الجراد الصحراوي والإفريقي يرجع إلى أن موسم التكاثر الخاص به يبدأ خلال فصل الصيف من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر، وتقوم فرق المكافحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومته في حالة رصد أي تجمعات له".

وأشار المسؤول الزراعي المصري إلى أن فرق المكافحة تنطلق من قاعدة الجراد الرئيسية في مدينة أسوان، بالإضافة إلى 11 قاعدة جراد أخرى بأبو سمبل السياحية.

إقرأ المزيد

المصدر: RT