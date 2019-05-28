إيران جهزت 100 طائرة لإطلاق خدمة "التاكسي"

أعلن رئيس منظمة الملاحة الجوية الإيرانية علي عابد زاده، أن أكثر من 100 طائرة خفيفة متوفرة حاليا في مطارات البلاد تجهز لتقديم خدمات "التاكسي الطائر" قريبا.

وقال عابد زاده، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم حول تعزيز الملاحة الجوية المدنية في إيران، إن "قطاعا مستقلا يختص بالتاكسي الطائر يمهد له حاليا في منظمة الملاحة الجوية الإيرانية".

وأضاف: "أصدرت التراخيص اللازمة بهدف تعزيز قطاع النقل الجوي في البلاد".

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وأشار إلى أن تفعيل هذا القطاع المستقل يتطلب تعاونا جادا من قبل المؤسسات المعنية كشركة المطارات ودائرة النقل والمواصلات والهيئة العلمية والتقنية التابعة لرئاسة الجمهورية ومنظمة الطيران المدني.

المصدر: فارس نيوز