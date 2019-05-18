"Lilium" تنجح باختبار نسختها الجديدة من التاكسي الطائر (فيديو)

نشرت شركة "Lilium" شريط فيديو يظهر نجاح اختبارات الطيران لمركبتها المعدلة الجديدة، التي قد تصبح واحدة من أبرز وسائط النقل الطائرة في المستقبل.

وأوضح المسؤولون في الشركة أن التجارب التي أجريت في مايو الجاري لاختبار قدرات المركبة على الطيران تكللت بالنجاح، وأنهم سيستمرون في اختبارها للتأكد من كافة قدراتها الفنية والتقنية، استعدادا لاعتمادها كمركبة "تاكسي طائر" في المستقبل.

وأشاروا إلى أن المركبة الجديدة صممت لحمل 5 ركاب، وزودت بـ 36 مروحة بالإضافة إلى محرك كهربائي، لمساعدتها في الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، والطيران بسرعات تصل إلى 300 كلم/ساعة.

youtube/Lilium

ومن المفترض أن تطلق هذه المركبة عام 2025، وتزود بأنظمة قيادة ذاتية، وتستعمل كوسيلة نقل صديقة للبيئة قادرة على نقل الناس بسرعة داخل المدن، أو من وإلى المطارات المحيطة بها.

المصدر: فيستي