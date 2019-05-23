نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر صناعية ومصرفية أن شركة بي.بي البريطانية، تقترب من بيع حصتها في شركة مصرية رئيسية للنفط والغاز.

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وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الشركة البريطانية ستبيع حصتها إلى دراجون أويل التي مقرها في دبي بمبلغ أكثر 600 مليون دولار.

ووفقا للوكالة سينهي البيع، المتوقع إتمامه في الأسابيع المقبلة، شراكة بي.بي التي دامت 50 عاما في شركة بترول خليج السويس (جابكو) مع تركيز الشركة البريطانية على تطوير احتياطيات الغاز البحرية الضخمة لمصر.

وتقول دراجون أويل، التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) ومقرها دبي، إنها تعتزم توسعة أنشطتها الخارجية وتعزيز إنتاجها إلى 300 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول 2025.

وتنتج جابكو المصرية أكثر من 70 ألف برميل يوميا من الزيت و400 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز، حسبما ذكرته المصادر.

وقال أحد المصادر إن بيع جابكو نال الموافقة الأولية من وزارة البترول المصرية بعد أن عارضت اتفاقا لبيع الأصول توصلت إليه بي.بي العام الماضي مع شركة اس.دي.إكس إينرغي للنفط والغاز التي تتركز أعمالها في شمال إفريقيا.

والأصل الرئيسي لشركة دراجون أويل هو حقل تشيلكين في تركمانستان، حيث تنتج زهاء 90 ألف برميل يوميا. وفي مصر، تملك الشركة كامل امتياز شرق خليج الزيت.

المصدر: رويترز