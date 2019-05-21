قالت شركة دانة غاز الإماراتية إنها باشرت أعمال حفر "ميراك-1"، أولى آبارها الاستكشافية في المياه العميقة بالمناطق البحرية المصرية شرق المتوسط، يوم 20 مايو الجاري.

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وأضافت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن "موقع الحفر يقع على عمق 755 مترا في منطقة امتياز شمال العريش البحرية، المعروفة أيضا بالقطاع السادس الواقع ضمن حوض شرق المتوسط، الذي شهد في السنوات الماضية اكتشافات ضخمة وعالية المستوى من موارد الغاز الطبيعي".

وقالت الشركة: "سيتم حفر بئر (ميراك-1) من خلال سفينة حفر تانجستين إكسبلورر من الجيل السادس وذلك بموجب عقد مع شركة أدفانتج دريلينج سرفيسيز".

وتابعت الشركة: "من المتوقع أن يستغرق اكتمال أعمال الحفر نحو 70 يوما".

وأشارت الشركة إلى أنه في حال كانت نتائج الحفر إيجابية، فمن الممكن أن يصل حجم الموارد المحتمل استخراجها من البئر إلى 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

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وقالت دانة غاز الإماراتية إنه "في حال تحقيق اكتشاف بهذا الحجم من هذه البئر عالمية المستوى، فإن ذلك من شأنه أن يدعم بسهولة عملية تطوير الحقل البحري". وفي حال جاءت نتائج (ميراك-1) إيجابية، تعتزم الشركة "حفر المزيد من الآبار الاستكشافية والتقييمية".

واستحوذت "دانة غاز" في وقت سابق على الأصول التابعة لشركة الحفر والتنقيب "سنتوريون" في منطقة دلتا النيل في مصر، عام 2007. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بحفر 48 بئرا استكشافية محققة معدلات نجاح بنسبة 67%، ما أدّى إلى اكتشاف 25 تجمعا للهيدروكربونات.

ووتابع مصر بقلق أنشطة تركيا المتزايدة في شرق البحر المتوسط، بعد إطلاق عمليات سفينة التنقيب التركية الفاتح في المنطقة للتنقيب عن الغاز والبترول، ورغم رفض القبارصة اليونانيين، أعلنت تركيا أنها سترسل سفينة تنقيب ثانية إلى شرق المتوسط، ولا تبالي لتهديدات قبرص الرومية.

المصدر: وكالات