لبنان يستعد لطرح سندات دولية

أفاد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، بأن لبنان يحضر لإصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في 20 مايو المقبل لتمويل احتياجات الدولة.

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وقال خليل لوكالة "رويترز" للأنباء: "سيتم إصدار جديد بدأ التحضير له مع المصارف العالمية والمحلية في 20 مايو المقبل، وهو إصدار قيمته بين مليارين ونصف المليار إلى ثلاثة مليارات دولار".

وأضاف: "هو إصدار عادي وفق المخطط ووفق استراتيجية الدين العام المحددة بيننا وبين المصرف المركزي وانطلاقا من الحاجات الفعلية للدولة".

ويعاني لبنان مشاكل اقتصادية، حيث تخطى دينه العام حتى السنة الماضية الـ80 مليار دولار، وسط دعوات من صندوق النقد الدولي لإجراء "تعديل مالي فوري وكبير" لتحسين القدرة على تحمل الديون.

المصدر: وكالات