قطر تسعف لبنان بنصف مليار دولار في زمن الديون

كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن عزم بلاده على الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية دعما للاقتصاد اللبناني.

وقال آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء القطري: "دولة قطر ستقوم بشراء سندات حكومية لبنانية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي".

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يكشف عن عزم دولة قطر الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية دعماً للاقتصاد اللبناني، وقال "إن دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ500 مليون دولار أمريكي".#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 21, 2019

وأكد أن "هذه الخطوة تأتي لدعم الاقتصاد اللبناني"، مشددا على أن "قطر كانت دائما ملتزمة بدعم الأشقاء اللبنانيين في ظل التحديات الجمة التي يواجهونها، وأن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من أواصر الأخوة العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، حيث يبقى التزام دولة قطر تجاه الأشقاء العرب ثابتا مهما تغيرت الظروف".

وجاء هذا القرار بعد لقاء جمع الرئيس اللبناني ميشال عون أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي قام الأحد بزيارة وجيزة إلى بيروت للمشاركة في أعمال القمة الاقتصادية العربية.

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ويعاني لبنان مشاكل اقتصادية، حيث تخطى دينه العام حتى السنة الماضية الـ80 مليار دولار، وسط دعوات من صندوق النقد الدولي لإجراء "تعديل مالي فوري وكبير" لتحسين القدرة على تحمل الديون.

المصدر: "قنا"