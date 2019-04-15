 
مباشر

وزير النقل المصري الجديد يبيع خردة السكك الحديدية بمبلغ هائل في جلسة واحدة

مال وأعمال

وزير النقل المصري الجديد يبيع خردة السكك الحديدية بمبلغ هائل في جلسة واحدة
facebook
وزير النقل المصري كامل الوزير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpyw

قال وزير النقل المصري الجديد كامل الوزير في أول جلسة له في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه قام ببيع خردة السكك الحديدية المصرية بـ340 مليون جنيه بدلا من 12 مليون.

إقرأ المزيد
الفريق كامل الوزير
وزير النقل المصري الجديد يحرم المسؤولين لديه من أسطول سياراتهم

وواصل حديثه أمام اللجنة: "اكتشفت في هيئة النقل للسكة الحديد في أحد المزادات الماضية أن الخردة بيعت بـ12 مليون جنيه، في حين إني بعت في جلسة واحدة بالأمر المباشر بـ340 مليون جنيه الخردة".

وأضاف: "سنبدأ في تعظيم مواردنا في تنمية طرق النقل، وأنا قادر أشتغل في 20 أو 30 طريق ومحور في وقت واحد، ولكن أنا بفضل أشتغل في 10 مشاريع لكي استطيع الانتهاء، والبدء في جني الأرباح".

وكان الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية السابق، قد أدى اليمين وزيرا للنقل، يوم 11 مارس الماضي، خلفا لهشام عرفات الذي استقال بعد مقتل وإصابة العشرات في حادث مأساوي بمحطة القطارات المركزية في القاهرة الشهر قبل الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

للأطفال حصرا.. مسابقة جمال "الأميرات الصغيرات" في الجزائر