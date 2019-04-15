وزير النقل المصري الجديد يبيع خردة السكك الحديدية بمبلغ هائل في جلسة واحدة

قال وزير النقل المصري الجديد كامل الوزير في أول جلسة له في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه قام ببيع خردة السكك الحديدية المصرية بـ340 مليون جنيه بدلا من 12 مليون.

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وواصل حديثه أمام اللجنة: "اكتشفت في هيئة النقل للسكة الحديد في أحد المزادات الماضية أن الخردة بيعت بـ12 مليون جنيه، في حين إني بعت في جلسة واحدة بالأمر المباشر بـ340 مليون جنيه الخردة".

وأضاف: "سنبدأ في تعظيم مواردنا في تنمية طرق النقل، وأنا قادر أشتغل في 20 أو 30 طريق ومحور في وقت واحد، ولكن أنا بفضل أشتغل في 10 مشاريع لكي استطيع الانتهاء، والبدء في جني الأرباح".

وكان الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية السابق، قد أدى اليمين وزيرا للنقل، يوم 11 مارس الماضي، خلفا لهشام عرفات الذي استقال بعد مقتل وإصابة العشرات في حادث مأساوي بمحطة القطارات المركزية في القاهرة الشهر قبل الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية