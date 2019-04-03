وزير النقل المصري الجديد يحرم المسؤولين لديه من أسطول سياراتهم

قام وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، بسحب أسطول من السيارات الفارهة، كان مخصصا للمسؤولين في هيئة السكك الحديدية.

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وأمر كامل الوزير بسحب السيارات التابعة لهيئة السكك الحديدية والمخصصة لنواب رئيس الهيئة التسعة، والاكتفاء بسيارة واحدة لكل نائب، كما وجه بتوزيع "السعاة" الذين يعملون بمكاتب النواب إلى أماكن وإدارات أخرى للاستفادة منهم، والاكتفاء بساع واحد فقط لكل نائب.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، بينها جريدة "اليوم السابع" وجريدة "التحرير"، فقد سأل الوزير رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسلان، في اجتماعه الأخير مع قيادات الهيئة، عن حقيقة أسطول السيارات المخصص لنواب وقيادات الهيئة، فقال رسلان إن كل نائب مخصص له سيارتان أو ثلاث، فرد عليه: "عربية واحدة فقط لكل شخص".

وطالب الوزير رئيس السكك الحديدية بترشيد النفقات، وتحديد أوجه الإنفاق خلال الفترة المقبلة، كما وجه بضرورة إعادة هيكلة الموظفين وسد العجز في عدد من الإدارات.

وشدد على ضرورة تواجد قيادات الهيئة على الأرصفة وداخل القطارات للاطمئنان على الخدمة المقدمة للركاب والعمل على تحسينها، وترك المكاتب والنزول في جولات حقيقية على أرض الواقع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية