تابع وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير اليوم الاجتماعات مع وفد شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، وبحث تطورات أكبر صفقة عربات قطارات جديدة في تاريخ السكك الحديدية المصرية.

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وذكر الوزير أنه يتم في الوقت الراهن وضع اللمسات الأخيرة على مواصفات العربات قبل توريد الدفعة الأولى منها، ومتابعة عقد صيانتها الذي سيستمر لـ15 عاما، بما يشمل توريد قطع الغيار المطلوبة، حيث تنشئ الشركة ورشة جديدة مزودة بالأدوات والمعدات المطلوبة لصيانة العربات.

وأعلن الوزير في وقت سابق، أن توريد الدفعة الأولى من العربات الجديدة سيتم منتصف يونيو 2020، وأن هذه العربات ستساعد على تحديث أسطول عربات القطارات القديمة.

ووافق مجلس الوزراء المصري في الـ29 من أغسطس 2017، على قيام الهيئة القومية لسكك الحديد في مصر بالتعاقد مباشرة مع شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، لشراء 1300 عربة ركاب، وصيانتها لمدة 15 عاما، مع توفير قطع الغيار اللازمة، وواجهت الشركة الروسية منافسة من شركات صينية، وإيطالية، وإسبانية ورومانية.

ويبلغ عدد العربات 1300، تشمل 500 مميزة، و500 مميزة مكيفة، و300 مكيفة ومن الدرجتين الأولى والثانية، فيما تبلغ قيمة الصفقة وفقا للمعلومات المتوفرة 997 مليون يورو.

المصدر: صدى البلد + وكالات