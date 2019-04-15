بدأت وزارة المالية المصرية صباح اليوم الاثنين تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب.

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وجاءت الرسوم بنسبة 15% للبليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله سواء كان أسياخا أو قضبانا أو لفائف أو عيدانا ومنتجات الحديد نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يوما.

وأكدت وزارة المالية في بيان أصدرته اليوم أن مصلحة الجمارك أصدرت تعليمات لجميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الأجنبية الواردة لمصر بأسعار مغرقة.

وذكر البيان أن وزارة المالية تأمل من تطبيق هذا القرار في زيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين، حيث أن حصيلة هذه الرسوم ستوضع في حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزي، مما سيساعد على زيادة نشاط قطاع التصدير المصري وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

المصدر: RT