خسائر كبيرة في مصر بسبب قرار ترامب حول الصلب

نقلت صحيفة "الوطن" المصرية أن الخسائر، التي قد تتكبدها مصر نتيجة قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب، تصل 178 مليون دولار.

وأكد المصدر لـ"الوطن" أن هناك شركتين فقط في مصر تقومان بتصدير مسطحات الصلب وحديد التسليح هما مجموعة "حديد عز" و"قنديل للصلب"، موضحا أن إجمالي صادرات مصر من منتجات الصلب للسوق الأمريكية لا يتجاوز 173 ألف طن من إجمالي واردات أمريكية تقدر بـ34 مليون طن سنويا.

وأضاف المصدر أن صادرات "عز" لأمريكا تصل لـ110 آلاف طن، بينما تقوم شركة "قنديل" بتصدير الكميات المتبقية، لافتا إلى أن متوسط صادرات مصر من تلك المنتجات لا يتعدى نصف بالمائة على الأكثر.

ووقع ترامب قرارا يفرض رسوما جمركية من 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، وسيصبح القرار نافذا بعد 15 يوما.

وأكدت تقارير أمريكية أن القرار يستثني كندا والمكسيك وأستراليا في الوقت الحالي وأن الشركاء الأمنيين والتجاريين يمكن أن يتفاوضوا لتجنب الرسوم.

وفي غضون ذلك كشفت الصحيفة، نقلا عن مصدر آخر، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة بدأ في إعداد تقرير بشأن انعكاسات هذه الخطوة على واردات الصلب وتأثيراته على مصر.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"الوطن"، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس إمكانية مخاطبة الجانب الأمريكي لاستثناء مصر من القرار.

المصدر: الوطن

رفعت سليمان