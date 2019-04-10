تلقت شركة "أرامكو" السعودية طلبات قياسية على أول إصدار لسندات دولية تقوم به، حيث وصلت إلى 100 مليار دولار، فيما بلغت قيمة السندات 12 مليار دولار، أي بزيادة 8.3 مرة.

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وقالت صحيفة "الاقتصادية" في تقرير نشرته الأربعاء، إن الأموال الضخمة التي جمعتها "أرامكو" من إصدار السندات، تعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالاقتصاد السعودي، وشهية المستثمرين الأجانب على الطرح المزمع لحصة من الشركة للاكتتاب والمتوقع أن يكون الأضخم في العالم.

وقبل إصدار السندات منحت وكالة "فيتش" الدولية تصنيفا ائتمانيا عند A+ لـ "أرامكو"، فيما أعطت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الشركة السعودية A1.

من جهتها وصفت وكالة "بلومبرغ" الطلب بأنه الأكبر من حيث التغطية في الأسواق الناشئة، حيث يغطي بعدة مرات الطرح الذي يتوقع أن تجني الشركة منه 10 إلى 15 مليار دولار.

وأضافت، أن هذا يعكس نهم المستثمرين، لتحقيق عوائد في عالم تسجل فيه سندات بعض الدول المتقدمة أسعار فائدة سلبية.

وفي وقت سابق، أظهر تقرير مالي أن أرباح "أرامكو" خلال العام الماضي بلغت ضعف أرباح شركة الإلكترونيات الأمريكية "آبل"، علاوة على ذلك تجاوزت أرباحها ثاني وثالث أكبر شركتين في العالم مجتمعة وهما "آبل" والبنك التجاري الصناعي الصيني، اللذين بلغت أرباحهما 104.6 مليار دولار.

المصدر: "الاقتصادية"