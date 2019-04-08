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مصر.. توقيع اتفاقية لتدشين مشروع القطار المعلق في الإسكندرية

مال وأعمال

مصر.. توقيع اتفاقية لتدشين مشروع القطار المعلق في الإسكندرية
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وقعت شركة ريدكون للتعمير مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لتنفيذ مشروع المونوريل "القطار المعلق" بمحافظة الاسكندرية، لأول مرة.

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ووفقا لصحيفة "الشروق" المصرية، فإن مشروع القطار المعلق سيتم تنفيذه بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشروعات النقل، وتشارك ريدكون كمقاول محلي فيه.

وقال مسؤول بهيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، إن القطار المعلق يسمح بنقل من 10 آلاف إلى 15 ألف راكب في الساعة، باتجاه الواحد، حيث إن عدد السيارات بالطرق والمحاور فاقت الطاقة الاستيعابية للطرق، فكان لابد من حلول للتطوير ومنظومة النقل والمرور بالمحافظة، مضيفا أن المقترح يقضي بإنشاء 3 خطوط للقطار المعلق بالإسكندرية.

المصدر: الشروق

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