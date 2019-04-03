"بريكس" توافق على مشاريع بـ9 مليارات دولار

اختتم بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" التي تضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا اجتماعه السنوي الرابع في كيب تاون، بالموافقة على تمويل 5 مشاريع جديدة.

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والمشاريع الجديدة، منها 3 في البنية التحتية في جنوب إفريقيا، سيصل تمويل البنك لها، إلى أكثر من 9.2 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة "شينخوا".

وحث وزير مالية جنوب إفريقيا تيتو امبوويني، بنك التنمية الجديد لـ"بريكس"، على النظر في تمويل المزيد من مشاريع البنية التحتية في جنوب إفريقيا، قائلا إن "البنية التحتية في جنوب إفريقيا مترابطة، ولذا، فنهجنا لتمويل المزيد من المشاريع، ينبغي أن يأخذ هذا الواقع بالاعتبار".

ووافق البنك نهاية العام الماضي على 30 مشروعا بقيمة 8 مليارات دولار، على أن يعتمد ما بين 20 و25 مشروعا تتضمن قروضا تتراوح قيمتها بين 7.5 و8 مليارات دولار هذا العام.

وكان رئيس بنك التنمية الجديد لدول "بريكس"، كيه في كاماث قد أعلن في وقت سابق أن البنك سيصدر قروضا بنحو 40 مليار دولار بحلول نهاية 2021، بهدف تمويل مشاريع متعددة.

‫المصدر: وكالات