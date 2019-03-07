بنك بريكس يمنح قروضا بنحو 40 مليار دولار بحلول 2021

صرح رئيس بنك التنمية الجديد لدول بريكس، كيه في كاماث، بأن البنك سيصدر سندات في جنوب إفريقيا وأوراقا تجارية بالدولار الأمريكي في النصف الأول من عام 2019.

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وقال كاماث، لوكالة "شينخوا" الصينية، إن "معظم العمل قد أنجز"، مشيرا إلى أن السندات الجديدة في جنوب إفريقيا ستكون مقومة بالعملة المحلية، وسيتم وضعها في بورصة جوهانسبرغ.

ووافق بنك تكتل بريكس، الذي يضم روسيا والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند، نهاية العام الماضي على 30 مشروعا بقيمة 8 مليارات دولار، على أن يعتمد ما بين 20 و25 مشروعا آخر تتضمن قروضا تتراوح قيمتها بين 7.5 و8 مليارات دولار هذا العام، وفقا لما ذكره كاماث.

وذكر المسؤول، أن البنك سيصدر قروضا بنحو 40 مليار دولار بحلول نهاية عام 2021، وذلك بهدف تمويل مشاريع متعددة.

وعلى صعيد آخر، نجح البنك في طرح سندات بقيمة 3 مليارات يوان (حوالي 448 مليون دولار) في سوق السندات الصينية الأسبوع الماضي. وشهدت السندات إقبالا بأكثر من 3 أضعاف من القيمة المعروضة من مؤسسات المالية من الصين والخارج.

يشار إلى أن بنك التنمية الجديد هو بنك إنمائي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من قبل الدول الأعضاء في بريكس، بهدف دعم البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول بريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة، وافتتح رسميا في شانغهاي عام 2015.

المصدر: "شينخوا"