التوترات تدفع بورصتي الهند وباكستان إلى المنطقة الحمراء

تلونت بورصتا الهند وباكستان خلال تعاملات الأربعاء، باللون الأحمر بفعل تصاعد التوتر العسكري بين البلدين في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وسجلت بورصة نيودلهي انخفاضا في مؤشريها، حيث تراجع المؤشر "سينسكس" بواقع 189.54 نقطة إلى 35784.17 نقطة، فيما انخفض المؤشر "نيفتي 50" بواقع 68.10 نقطة إلى 10767.20 نقطة، إضافة لذلك انخفضت العملة الهندية بنسبة 0.22% إلى 71.2288 روبية للدولار.

ولم تكن الأسواق الباكستانية في منأى عن الأحداث، فقد سجلت بورصة كراتشي، انخفاضا بواقع 1476 نقطة ليصل مؤشرها إلى 37345 نقطة، مسجلا أدنى مستوى منذ 11 تموز 2017.

Stocks in Pakistan fall off a cliff. KSE 100 on track for the worst 2-day drop in over 3 years. pic.twitter.com/SVqqiTWaww — David Ingles (@DavidInglesTV) February 27, 2019

وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين باكستان والهند، صباح اليوم، بعد إعلان باكستان إسقاطها مقاتلتين هنديتين اخترقتا أجواءها، وأسرها طيارين اثنين، فيما قالت نيودلهي، إنها أسقطت مقاتلة باكستانية.

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وتأتي هذه التطورات بعد شن 12 مقاتلة هندية أمس الثلاثاء غارة في باكستان، قالت نيودلهي إنها استهدفت معسكرا لتنظيم "جيش محمد" وأوقعت نحو 300 قتيل، كما اتهمت باكستان بالتقاعس في محاربة الإرهاب.

وجاءت الغارة الهندية ردا على هجوم انتحاري بسيارة مفخخة تبناه ذلك التنظيم وأسفر عن مقتل 44 من العسكريين الهنود العاملين في الجزء الهندي من منطقة كشمير.

المصدر: وكالات