المركزي السوري يجمع 131 مليار ليرة من شهادات الإيداع

جمع البنك المركزي السوري نحو 131 مليار ليرة سورية من إصدار شهادات إيداع، في خطوة تهدف لتفعيل السياسة النقدية وضبط العرض النقدي في السوق المحلية وتوظيف الأموال في مشاريع.

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وقال المركزي إن عدد شهادات الإيداع المكتتب بها في الإصدار، الذي أقفل يوم أمس، بلغ 1308 شهادات بقيمة 130.8 مليار ليرة توزعت على 16 مصرفا تقليديا في سوريا. وتم إصدار الشهادات بسعر فائدة 4.5% سنويا وبقيمة اسمية بلغت 100 مليون ليرة للشهادة الواحدة.

وقال النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي محمد حمرة، إن "المركزي بفضل الاكتتاب أصبح بإمكانه التحكم بشكل أكثر في العرض النقدي من خلال تفعيل مجموعة من الأدوات النقدية".

وأضاف: "عندما توظف المصارف جزءا من الودائع في هذه الشهادات يصبح بإمكانها قبول المزيد من الودائع من السكان، وبالتالي سحب جزء من السيولة النقدية الفائضة، واستخدامها في التمويل والتوظيف".

وأشار حمرة إلى أن إصدار هذه الشهادات ستكون له انعكاسات إيجابية على التضخم وسعر الصرف، وذلك من خلال امتصاص جزء من العرض النقدي.

وعن خطط المركزي السوري القادمة، قال المسؤول إن البنك يخطط لإصدار شهادات إيداع بالدولار الأمريكي، وإصدار شهادات خاصة بالمصارف الإسلامية.

المصدر: "الوطن"