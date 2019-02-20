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الإمارات أبرمت صفقات بأكثر من 5 مليارات دولار منذ انطلاق "آيدكس"

مال وأعمال

الإمارات أبرمت صفقات بأكثر من 5 مليارات دولار منذ انطلاق
Reuters
الإمارات أبرمت صفقات بأكثر من 5 مليارات دولار منذ انطلاق "آيدكس"
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أعلنت الإمارات، أنها وقعت صفقات خلال اليوم الرابع من معرض "آيدكس" بقيمة 2.781 مليار درهم، لتصل قيمة الصفقات المبرمة منذ انطلاق المعرض إلى حوالي 19.65 مليار درهم إماراتي.

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وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء المتحدث باسم المعرض المنعقد في أبوظبي العميد ركن محمد خميس الحساني.

وقال الحساني إن العقود المبرمة توزعت على 7 شركات دولية و22 شركة محلية، لتصل قيمة الصفقات المبرمة خلال أربعة أيام إلى حوالي 19.65 مليار درهم إماراتي (نحو 5.35 مليار دولار).

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وكالات 

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