أكثر من مليار دولار حصيلة اليوم الـ3 من "آيدكس" و"نافدكس"

أبرمت الإمارات خلال اليوم الثالث من فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" صفقات بقيمة 4.879 مليار درهم (نحو 1.32 مليار دولار) توزعت على 8 شركات دولية و20 شركة محلية.

وبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال ثلاثة أيام من فعاليات المعرضين 16.869 مليار درهم (حوالي 4.59 مليار دولار).

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وعن أبرز الصفقات المبرمة، أوضح المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري "نافدكس" العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، أن الصفقات تضمنت التعاقد مع مركز الملك عبدالله الأردني لشراء صواريخ مضادة للدروع ومناظير بقيمة 64.6 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Digital Globeinc الأمريكية لتقديم خدمات التصوير الفضائي لصالح القوات المسلحة بقيمة 152 مليون درهم.

كما شملت العقود المبرمة صفقة مع روسيا لشراء ذخائر عيار 100 ملم للناقلة BMP3 لصالح القوات البرية بقيمة 57 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "ثالس" الفرنسية لشراء سونار مقطور من نوع Captasi بقيمة 93.7 مليون درهم.

بدوره أفاد المتحدث بأن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى 4.3 مليار درهم ما يعادل نحو 1.17 مليار دولار.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وكالات