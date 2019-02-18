بيانات تكشف ثقل تركيا الاقتصادي في قطر

كشفت بيانات نشرتها وكالة "الأناضول" عن علاقات اقتصادية وتجارية وطيدة تربط تركيا بقطر، وأشارت إلى أن تركيا ضخت استثمارات بقيمة 16 مليار دولار في هذه الدولة الخليجية.

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وذكرت الوكالة أن عدد الشركات التركية العاملة في قطر برأس مال قطري وتركي يبلغ 242 شركة، فيما يبلغ عدد الشركات التركية العاملة في قطر برأس مال تركي بنسبة 100 بالمائة، حوالي 26 شركة.

بالمقابل أوردت "الأناضول" أن حجم استثمارات الشركات القطرية في تركيا بلغ حتى الآن 20 مليار دولار، وتركزت هذه الاستثمارات على قطاعات الزراعة والسياحة والعقارات والمصارف.

أما ما يتعلق بالتجارة البينية بين البلدين، فقد توقعت قطاعات اقتصادية قطرية وتركية أن تشهد التجارة ازدهارا في السنوات القادمة، وسط توقعات بتجاوز التبادل التجاري مستوى الـ5 مليارات دولار في السنوات القادمة، ارتفاعا من ملياري دولار سجله في 2018.

وعن سبل تعزيز الاستثمارات بين تركيا وقطر، ذكرت الوكالة أن رجال أعمال أتراك وقطريين يسعون لتأسيس منتدى اقتصادي مشترك بهدف توجيه المستثمرين.

ونقلت عن رجل الأعمال التركي عمر سيفي أكتولون، أن "شركات ضخمة في تركيا تحتاج حاليا للدخول في تحالفات للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.. هذه فرصة ذهبية لرجال الأعمال القطريين لأخذ زمام المبادرة وعقد تحالفات أو شراء أسهم بهذه الشركات".

المصدر: "الأناضول"