قطر تجمع كبرى الشركات التركية في معرض دولي

تنطلق فعاليات معرض "إكسبو تركيا في قطر" الأربعاء المقبل، في الدوحة، بمشاركة أكثر من 120 شركة تركية تعمل بقطاعات مختلفة.

وسيقام المعرض في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، الذي ينظم هذا العام بنسخته الثالثة من 16 وحتى 18 من شهر يناير الجاري.

وقال هاكان كورت، رئيس مجلس إدارة "ميديا سيتي"، الجهة المنظمة للمعرض، إن "حجم صندوق الشركات القطرية بالمعرض يبلغ 60 مليار دولار، بدعم حكومي قطري".

وأضاف أن "المعرض يعد الملتقى الأضخم للشركات التركية في منطقة الخليج كلها، إنه يوفر فرصة كبيرة لرجال الأعمال الأتراك للاجتماع مع المستثمرين القطريين".

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كما أشار كورت إلى مشاركة وزراء ومسؤولين من الدولتين في افتتاح أعمال المعرض، واصفا الحدث بأنه "من أهم المشاريع التي تساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وبين أن "نسخة هذا العام من المعرض ستكون لها أهمية، من خلال زيادة عدد الشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والبرمجة وتقنية المعلومات".

وتنشط الشركات المشاركة في المعرض، في مجالات العقارات، والبناء، ومواد البناء، والأغذية، والسياحة العلاجية، والمنسوجات، والأثاث والديكور.

ويبلغ عدد الشركات التركية العاملة في قطر برأس مال قطري وتركي، 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100 بالمائة، حوالي 26 شركة.

أما حجم استثمارات الشركات التركية في قطر فيبلغ 16 مليار دولار، بالمقابل تحتل قطر المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات الخارجية في تركيا، إذ تبلغ 20 مليار دولار في قطاعات الزراعة والسياحة والعقارات والمصارف.

المصدر: "الأناضول"