أردوغان: قطر وقفت معنا في كافة الأوقات العصيبة ونحن لها صديق عند الضيق!

امتدح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطر، مشيرا إلى أن الدوحة وقفت مع بلاده في كافة الفترات العصيبة، وأن أنقرة بالمثل كانت لها الصديق في وقت الضيق حين تعرضت للحصار.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله في كلمة ألقاها بولاية سقارية: "كما أظهرت تركيا أنها صديق عند الضيق حين تعرضت قطر لمحاولة حصار من قِبل بعض القوى المعروفة للجميع، فإن قطر أيضا أظهرت أخوتها لتركيا في كافة الفترات العصيبة التي مرت بها أنقرة، ولله الحمد فإننا تجاوزنا كافة الأزمات التي واجهناها من خلال تعاوننا، وهذا التعاون عمّق أخوتنا".



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وشدد الرئيس التركي على أن بلاده لن تنسى لقطر تضامنها معها خلال محاولة الانقلاب الفاشلة صيف عام 2016، وفي فترة ما وصفها بالهجمات الاقتصادية التي استهدفتها في أغسطس الماضي.

وأكد أردوغان أن التعاون القائم بين تركيا وقطر سيتواصل بشكل أقوى في المرحلة المقبلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس لقاعدة "BMC" الخاصة بالإنتاج والتكنولوجيا، وأن هذا المشروع سيسهم في تطوير الصناعات الدفاعية.

وأوضح الرئيس التركي أن هذه القاعدة الصناعية "ستقام على مساحة 222 هكتارا، وستتضمن مصانع عدة، منها مصنع للدبابات وآخر للعربات المصفحة والعسكرية، ومصنع للسيارات والشاحنات، ومعامل لتصنيع المحركات والقطارات السريعة".

وكشف أردوغان أن القيمة الاستثمارية لهذه القاعدة الصناعية العسكرية ستصل إلى 500 مليون دولار، وهي ستوفر فرص عمل لنحو 10 آلاف شخص حال دخولها مرحلة الإنتاج بشكل كامل في عام 2023.

وقال الرئيس التركي في هذا السياق:"باسمي وباسم الشعب التركي أشكر أخي وصديقي الأمير تميم بن حمد آل ثاني، فقاعدة (BMC) يجري إنشاؤها بتعاون تركي قطري، وهذا التعاون يشكل مثالا لمبدأ الربح المتبادل للبلدين".

من جهة أخرى، انتقد أردوغان ما وصفها بمزاعم تراجع الاقتصاد التركي، مشير إلى أنه: "نكاية بالذين يزعمون أن الاقتصاد التركي أصابه الركود وتوقفت الاستثمارات فيه، أقول إن الإنتاج والاستثمار مستمر في بلادنا دون توقف".

وللدلالة على هذا الموقف، ذكر أردوغان أن بعض قطع المقاتلة الأمريكية "إف - 35" المتطورة، تنتج في الوقت الحالي في تركيا، مضيفا في هذا الشأن أن على تركيا "أن تكون قوية بقدراتها العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وخاصة في مجال الصناعات العسكرية، ينبغي أن تكون قدرة الردع لدينا على مستوى عال للغاية".

المصدر: ترك برس