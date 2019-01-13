أردوغان: تركيا تخطط لتصنيع طائراتها الحربية بنفسها

تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، عن خطط بلاده لتصنيع طائراتها الحربية بنفسها.

وفي خطاب ألقاه في محافظة سكاريا، شمال غربي البلاد، قال أردوغان: "بعد أن نجحنا في تصنيع دبابات وطائرات من دون طيار، سنشرع في تصنيع طائراتنا الحربية بأنفسنا".

وأضاف أن على تركيا أن تكون قوية ليس في مجالات الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية فقط بل وكذلك في المجال الدفاعي".

وفي فبراير الماضي، تحدث الرئيس التركي عن خطط أنقرة لبناء سفينة حاملة للطائرات، مشيرا إلى "وجوب أن تصبح الجمهورية إحدى الدول الرائدة في العالم ببناء السفن، وليس الطراد الحامل للطائرات حلما بعيد المنال".

كما أعلن أردوغان أن "على تركيا أن تحقق الاستقلال عن الشركات الأجنبية العاملة في الصناعات الحربية بحلول العام 2023".

المصدر: تاس