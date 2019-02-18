محمد بن سلمان: السعودية قادرة على استقطاب 50 مليون سائح

أكد ولي العهد السعودي‫ الأمير محمد بن سلمان خلال كلمة له في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الأحد، أن بلاده قادرة على استقطاب 50 مليون سائح كهدف في رؤية المملكة 2030.

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وقال: لدى السعودية كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية والعمل مستمر لبناء مستقبل عظيم للسعودية وباكستان.

ووقعت الرياض وإسلام آباد أمس بحضور ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان 7 اتفاقات بلغت قيمتها 20 مليار دولار.

وأطلق بن سلمان في 2016 خطة "رؤية 2030" للتحول الاقتصادي التي تهدف لتنويع مصادر دخل المملكة والحد من الاعتماد على النفط، فيما تعد السياحة أحد أهم ركائز هذه الخطة.

المصدر: وكالات